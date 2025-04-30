Kocaeli'de KO-MEK ilçe sergileri Kartepe ile devam etti. Sergide, Türk Dünyası Teşkilatı üye ülkelerine ait kültürel ögelerin yer aldığı özel köşeler dikkat çektiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Kartepe İlçe Sergisi açılışında Filistin’e ayrı bir parantez açan Başkan Büyükakın, “Filistinli kardeşlerimiz için birlikte farkındalık oluşturduk. Biz başkalarına benzemeyiz, tüm dünya mazlumları için mücadele ederiz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) 20. yıl ilçe sergileri Kartepe ile devam etti. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışına Başkan Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yanı sıra, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe protokolü, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca büyük emekle hazırladığı sergide, Türk Dünyası Teşkilatı üye ülkelerine ait kültürel ögelerin yer aldığı özel köşeler dikkat çekti. El emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği etkinlik, ziyaretçilerden tam not aldı. Başkan Büyükakın, KO-MEK’in sadece bir eğitim kurumu olmadığını ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesimine dokunduğunu vurguladı.

KURSİYERDEN EŞİNE ANLAMLI SÜRPRİZ

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Köseköy Kurs Merkezi çikolata kursu kursiyeri Özkan Çamur ve giyim branşı kursiyeri Emine Çamur yaptı. Birlikte birçok zorluğun üstesinden geldiklerini ifade eden Çamur çifti, KO-MEK sayesinde geniş bir aile olduklarını ve burada birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak tarifi imkansız mutluluklar yaşadıklarını ifade etti. Eşi Emine hanıma sürpriz yaparak 17. evlilik yıl dönümlerini sahnede kutlayan Özkan Çamur, eşine çiçek vererek, ömür boyu mutluluklarını diledi.

Kursiyerlere yönelik yaptığı teşekkür konuşmasında, “KO-MEK ile birlikte sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek toplumun hassasiyetlerine destek oldunuz” ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, hem kültürel mirasa hem de güncel gelişmelere dikkat çekti.

Türkiye’nin sadece kendi bölgesinde değil, dünya genelinde mazlum halklar için mücadele eden bir ülke olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Filistinli kardeşlerimiz için birlikte farkındalık oluşturduk. Biz başkalarına benzemeyiz, tüm dünya mazlumları için mücadele ederiz. Avrupa ülkeleri çifte standartla hareket ediyor. Ukrayna’yı sürekli gündeme taşırken Filistin’de ölen kadınları ve çocukları görmezden geliyorlar” ifadelerini kullandı.

“HAYAL KURUN, BÜYÜK DÜŞÜNÜN”

“Türkiye güçlü olacaksa, büyük bir nüfusa ve geniş bir coğrafyaya hükmetmek zorundadır” diyen Başkan Büyükakın, “Bunun yolu Türk dünyasıyla olan bağlarımızı güçlendirmekten geçiyor. Devletimiz yeni ufuklara yelken açıyor. Siz de bu yönde düşünüp çalışmalısınız. Tarihi inananlar ve hayal kuranlar yazar. Ne olacağınıza karar verin. Büyük denizlerin büyük balığı olmak için çalışmalıyız. Hayal kuruyorsanız, bu mümkündür. Çocuklarımızı da buna göre yetiştirmeliyiz. Onları sahte, yabancı kahramanlarla değil, kendi tarihimizin gerçek Türk kahramanlarıyla tanıştırmalıyız. Her şey büyük hayallerle başlar” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Yıllardır gelip bu sergileri geziyorum. Bu sergiler gönül köprüleri kurduğumuz yerler olmuştur. Sizlerle birlikte Kartepe adeta yaza başlıyor. KO-MEK sergileri gerçekten başlı başına çok büyük bir organizasyon. Emeği geçen tüm kursiyerlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmalar sonrasında KO-MEK bohçası yakında düğünü olacak nişanlı kursiyere hediye edilerek, serginin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Başkan Büyükakın ve beraberindeki protokol hep birlikte sergi alanını gezerek el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Kursiyerlerin ürünlerini tek tek inceleyerek bilgi alan Başkan Büyükakın sergide yer alan ürünleri oldukça beğendi.