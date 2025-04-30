Bursa'da göreve geldiğinden bu yana yaptığı küçük dokunuşlarla vatandaşı memnun eden Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, bu kez de Kestel Minibüs Kooperatifinin Kooperatifinin yerini yenileyerek, şoför esnafının takdirini kazandı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Kestel Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından Kooperatifin önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törene; Belediye Başkanı Ferhat Erol, Başkan yardımcısı Mehmet Çalık, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Nusret Gülsevdi, Şoförler Odası Başkanı Meysun Ayva, Başkan Yardımcısı Ahmet Karaca ve şoför esnafı katıldı.

Açılışta konuşan Oda Başkanı Meysun Ayva, Belediye Başkanı Ferhat Erol’a şoför esnafına desteğinden ötürü teşekkür etti.

"Kooperatifimizin olduğu yer çok kötü bir durumdaydı" diyen Başkan Ayva, "Biz kendimiz talep etmediğimiz halde burayı görmüş, kendisi burayı baştan sona yeniledi, bizler içinde sürpriz oldu. Sonrasında Kestel Taksi durağının önünü açarak 3 araçtan 5 araçlık yere çıkarmıştır, keza konutlardaki taksi durağımızın da yeri değiştirilmiştir. Biz normalde böyle programlar yapmayı uygun bulmuyoruz. Ama, Marifet iltifata tabidir sözünden yola çıkarak, şoför esnafına yapılan bu hizmetlerin karşılığı olarak, başkanımızı bir plaket ile ödüllendirmek istedik. Şoförler Odasında görev yaptığım süre boyunca, geçmiş belediye başkanlarımızdan taleplerimiz oldu. Fakat, hiçbirisi ile bu kadar anlaşamadık. O bakımdan başkanımıza şoför esnafının yanında olduğu için tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törende söz alan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ise, yola çıkarken Kestel halkının ne istiyorsa, onu yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu anlamda bize düşen ne varsa kendi imkanlarımız doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz. Bugün buradaki şoför esnafımızın kalabalık oluşu da, güzel işler yaptığımızın bir işaretidir. Her zaman üzerimize ne düşerse de yapmaya gayret edeceğiz. Bugün burada olan, bu programı düzenleyen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmalar sonrasında Belediye Başkanı Ferhat Erol’a plaket takdim edildi. Ardından, restore edilen Kestel Minibüs Kooperatifinde çay içilip muhabbet edildi.