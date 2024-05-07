Kalbiselim Derneği Başkanı Osman İpekçioğulları yönetiminde, Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresince geniş kapsamlı yardım faaliyetlerini sürdürdü.MoraDergisi/İGFA

Ramazan ayının başından itibaren, 220 yetim ve öksüz çocuğa giyim yardımı yapıldı. Bu yardımlar, çocukların bayram sevincine ortak olabilmeleri ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerçekleştirildi.

Kadir Gecesi, derneğin yardım faaliyetlerinde önemli bir dönemeç oldu. Bu özel gecede, ihtiyaç sahibi 100 aileye süt ve yumurta gibi temel gıda malzemeleri dağıtıldı. Dernek, bu yardımlarla ailelerin bayram coşkusunu artırmayı ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefledi.

Hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalardan biri de kadın tesettürüne yönelik oldu. Dernek, kadınların ihtiyaç duyduğu tesettür giysilerini temin ederek, bu giysileri ihtiyaç sahibi kadınlara ulaştırdı. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 150 erzak kutusu hazırlandı ve dağıtıldı.

Yardım faaliyetlerinin bir diğer ayağı ise 200 yetim ve öksüz çocuğa 1000 TL değerinde giyim çeki hediye edilmesi oldu. Bu çekler, çocukların kendi zevklerine uygun giysiler alabilmelerini sağlayarak, bayram sevincini artırdı.

Bayram gününde, Kalbiselim Derneği 700 çocuğa kıyafet yardımında bulunarak, bayram coşkusunu paylaştı. Bu yardımlar, çocukların mutluluklarına mutluluk kattı.

Ramazan ayının ikinci haftasında ise toplamda 1200 adet erzak kutusu, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Bu yardımlarla, daha fazla ailenin Ramazan ayını huzurlu bir şekilde geçirmesi amaçlandı.

Kalbiselim Derneği Başkanı Osman İpekçioğulları, kurban bayramının yaklaşması sebebiyle çalışmalarını sürdürürken yardım faaliyetleriyle toplumun yardıma muhtaç kesimlerine umut ve destek olmaya devam ediyor.