6772 Sayılı Kanun kapsamında devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri, Resmi Gazete’de yayımlanan 9906 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile açıklandı. Ödemeler, Kurban Bayramı öncesi 2 Haziran ve 17 Aralık 2025’te iki taksit halinde yapılacak.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 6772 Sayılı Kanun kapsamındaki kamu işçilerine 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belirlendi.

Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Buna göre, birinci taksit: 2 Haziran 2025 (Kurban Bayramı öncesi), ikinci taksit ödemesi 17 Aralık 2025 olarak duyuruldu.

İlave tediye, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere her yıl bir aylık maaş tutarında ek ödeme olarak verilirken, ödemelerin yaklaşık 18 bin 900 TL civarında olacağı belirtiliyor.