Tahmini Okuma Süresi: dakika

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) -Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Kandil Bölgesi'ndeki 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ansızın vurmaya devam! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerini kullandı.