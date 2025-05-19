İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 2.Kapanca Sokak Festivali kapsamında Tavla41 Kocaeli Derneği iş birliğiyle düzenlenen tavla turnuvası büyük ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - Kapanca Sokak Fesitvali kapsamında Şehr-i İzmit’te düzenlenen ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı tavla turnuvasının galibi Engin Oltulu oldu. Turnuvada Raif Özşen ikinci, Erhan Bozkurt üçüncü, Gökhan Çelik ise dördüncü sırayı aldı.

“TAVLA TURNUVAMIZ OLDUKÇA İLGİ GÖRÜYOR”

İzmit Belediyesi Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu sene Tavla41 Kocaeli Derneği yanımızda oldu. Turnuvada çok güzel maçlar gerçekleşti. Herkes keyif aldı. Tavla turnuvamız oldukça ilgi görüyor” dedi.

ATATÜRK İMZALI TAVLA ANI EVİ’NDE SERGİLENECEK

Tavla41 Kocaeli Derneği Başkanı Aziz Keleş ise, “Sosyal sorumluluk projelerine imza atan bir derneğiz. Uluslararası 2. Kapanca Sokak Festivali’nde desteğimizi sunduk. Teşekkür ederiz, iyi ki varsınız,” ifadelerini kullandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası bulunan özel bir tavla, dernek tarafından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e armağan edildi. Bu anlamlı hediye, Atatürk Anı Evi’nde sergilenecek.