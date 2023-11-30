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İzmir'de Karaburun Belediye Başkan aday adayı Kazım Yevimli, AR-GE Müdürlüğü kurarak, Karaburun’da çağın gereklerine uygun projeleri bilimsel akılla oluşturacaklarını söylediİZMİR (İGFA) - Karaburun’un her alanda gelişmesi için hareket ettiklerini belirten Karaburun Belediye Başkan Aday Adayı Kazım Yevimli, bu bağlamda hayata geçirecekleri bir başka önemli projenin belediye bünyesinde oluşturulacak olan AR-GE Müdürlüğü olduğunu ifade etti.

AR-GE Müdürlüğü ile ilçede inovasyon ve yenilikçilik kültürünü geliştireceklerini söyleyen Yevimli ayrıca ilçeyi tanıtan ya da kendini bilime adayan insanların beğenilen projelerine de belediye olarak destek olacaklarını ifade etti. Karaburun’u aynı zamanda bir bilim merkezi haline getirmek istediklerini sözlerine ekleyen Yevimli, üniversitelerle koordineli çalışmaya açık olduklarını dile getirdi.

Yevimli, AR-GE Müdürlüğünün ilçe için büyük bir anlam ifade ettiğini belirterek, artık yapay zekanın konuşulduğu başka bir çağda olduklarını belirterek, "Dolayısıyla yerel hizmetleri halkımıza götürürken; bunları yenilikçi ve inovatif bir anlayışla yapmamız gerekiyor. Bu bakımdan çağı yakalamak adına oluşturacağımız Ar-Ge Müdürlüğü büyük bir anlam ifade ediyor. Sahip olduğumuz deniz turizmi ve tarım potansiyelimize uygun projelerimizi Ar-Ge Müdürlüğümüz sayesinde yapay zekanın da içinde olduğu bilimsel bir akılla hazırlayacağız. Bu şekilde hem ürettiğimiz hizmet çağın gereklerine uygun olacak hem de ilçemiz geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecek. Burada kazanan ise Karaburun halkımız olacak" dedi.

Karaburun'a gelen turist ve öğrencilerin hızlı ve kolay internete ulaşabilmesi adına ilçenin her noktasında Wİ-Fİ noktaları oluşturmak istediklerini belirten Yevimli, ilçede inovasyon kültürünün artacağını kaydetti.