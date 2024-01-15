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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sakarya’nın dört bir yanına taşıdığı "Karagöz Göklerde" etkinliği, Söğütlü ve Geyve’de birbirinden keyifli görüntülere sahne oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, örf-adetleri, gelenek ve görenekleri anlatan ve miniklere güzel ahlakı aşılayan “Karagöz Göklerde” etkinliğini şehrin dört bir yanına götürüyor. Tiyatro ve meddah sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun hazırlayıp sunduğu etkinlik, milli ve manevi değerleri aşılamayı ve minikleri eğlenirken bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Etkinliğin son adresi ise Söğütlü ile Geyve oldu. Bu hafta sonuSöğütlü Fındıklı İlkokulu, Geyve Özel Eğitim Okulu ve Geyve Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri Karagöz ve Hacivat ile buluştu. 200’den fazla ilkokul öğrencisi eğlenceli gösteride kahkahalara boğulurken keyifli vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama;“Seçkin hocamız tarafından sergilenen ‘Karagöz Göklerde’gölge oyunu ve daha fazlası 16 ilçemizde ilkokul öğrencileri ile buluşmaya devam edecek. Düzenleyeceğimiz etkinliklerle ocak ayınıdolu-dolu geçireceğiz. Tüm Sakaryalı sanat dostları davetlimizdir” denildi.