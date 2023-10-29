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Bir dizi programlara katılmak üzere Sakarya’ya gelen Azerbaycan Milli Sanayi Savunma Bakanı ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Medet Guliyev, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Kardeş ülke ile bisiklet alanında iş birliği protokolü imzalandı.SAKARYA (İGFA) - Azerbaycan Milli Sanayi Savunma Bakanı ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Medet Guliyev’i konuk eden Başkan Ekrem Yüce, Azerbaycan Bisiklet Federasyonu ile bisiklet alanında iş birliği protokolü imzaladık. İki devlet tek millet olarak aramızdaki bağı ebediyete kadar güçlü bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından karşılanan Bakan Guliyev, nazik ev sahipliği için Başkan Yüce’ye teşekkür etti.

BakanGuliyev’in ziyaretine Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile çok sayıda basın mensubu da eşlik etti. Başkan Yüce, Sakarya’nın bisiklet şehri unvanına sahip olması münasebetiyle Bakan Guliyev’e bisiklet takdim etti. Program sonunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Azerbaycan Bisiklet Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

SAKARYA’NIN KAPILARI TÜM DÜNYAYA AÇIK

Nazik ziyaretinden dolayı Bakan Guliyev’e teşekkürlerini ileterek konuşmasına başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Bizler iki devlet bir millet olarak aramızdaki bağı ebediyete kadar güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Bugün AzerbaycanBisiklet Federasyonu ile işbirliği protokolü imzalamak için hep birlikte buradayız.Sakarya,Türkiye’nin önemli bir metropol şehridir ve birçok kültürü bir arada bulunduran bir mozaiktir. Türkiye’nin birçok yerinden vatandaşlarımız şehrimizde yaşamaktadır. Sakarya aynı zamanda önemli bir sanayi merkezi olarak ön plana çıkmaktadır. Dünyanın birçok noktasına ihracat gerçekleştirmektedir. Şehrimiz; hayvancılık, gıda ve tarım alanında oldukça gelişmiş bunun yanı sıra turizmiyle, doğasıyla büyük bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Şehrimiz spor alanında da oldukça gelişmektedir. Dünya Bisiklet Şehri ve AvrupaSpor Şehri unvanlarına layık görülmüştür. Bu vesile ile tekrar şehrimize hoş geldiniz diyor, Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz diyorum” dedi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOL

Sakarya’da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyleyen Bakan Guliyev ise, “Biz Türkiye ile yek bir vücut gibiyiz. Sakarya’nın spor alanında olmak üzere farklı birçok alandaki gelişimini çok iyi bir şekilde takip ediyoruz. Bizler,Başkanımız EkremYüce’ninSakarya’ya nasıl hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Bisiklet şehri olmasının yanı sıra Avrupa Spor Şehri de olan Sakarya ile iş birliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Sakarya Büyükşehir ile önemli bir protokol imzaladık. Burada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, aramızdaki işbirliğinin artarak devam edeceğini belirtmek istiyorum. Bizler iki devlet tek millet olarak daha birçok adımı beraber atmaya devam edeceğiz” dedi.