Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından bilim ve teknoloji merkezli eğitim ve kurs vizyonu doğrultusunda çocuklara yönelik drone eğitimi verildi.KAYSERİ (İGFA) - Kent merkezi ve kırsal içlerde tam donanımlı tesisleri ile her yaş grubundan vatandaşa mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat hizmeti sunan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) çağa ayak uyduran, bilim ve teknolojiyi merkeze alan yenilikçi kurs içeriklerini çeşitlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Genç KAYMEK tesislerinde çocuklara yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) bir başka adıyla drone eğitimi düzenlendi.

Uzman eğitmenlerce, tüm güvenlik önlemleri alınarak düzenlenen eğitimlerde çocuklara İHA hakkında teorik ve pratik eğitim verildi.

Çağın teknolojik gelişmelerinden çocukların uzak kalmamasını hedefleyen KAYMEK, İnsansız Hava Aracı eğitimi ve zengin içerikli diğer eğitimleri ile çocukların her alanda gelişimine destek olmayı sürdürüyor.

İHA eğitiminin kendileri için çok verimli geçtiğini ve kendileri için yeni pencere açtığını kaydeden çocuklar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve KAYMEK ekibine sunulan hizmetten dolayı teşekkürlerini ilettiler.