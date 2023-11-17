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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda Erciyes Kayak Merkezi’nde yaklaşan sezon öncesinde kurtarma tatbikatı düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı'da düzenlenen "Teleferikten Kurtarma Tatbikatı’na, Kayseri Erciyes A.Ş. Pist Güvenlik ve Arama Kurtarma, AFAD, İtfaiye, UMKE, JAK, İl Sağlık Müdürlüğü, 112, Anda ve Turkuaz Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, tesislerde meydana gelen arızadan kaynaklı, telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından güvenli bir şekilde indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık bir saat süren tatbikatta teknik arıza, ekipler tarafından kısa sürede giderildi.

Kurumlar arası işbirliğinin de sağlandığı tatbikatta 60 personel görev aldı.

Kayseri Erciyes A.Ş. Pist Güvenlik ve Düzenleme Müdürü Recep Karakaş, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir kayak merkezi olan Erciyes’imizde geleneksel hale gelmiş olan halatlı kurtarma tatbikatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu tür tatbikatlar bizim için her türlü olumsuz şartlara karşı kendimizi geliştirmemiz açısından daha önem arz etmektedir. Güzel de tatbikat oldu” diye konuştu.

Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi yetkilisi Deniz Temel ise “Her yıl Erciyes A.Ş. ve JAK koordinesinde yapılan mekanik tesis kurtarma tatbikatına katılıyoruz. Geleneksel hale dönüştü. Hem eğitim anlamında hem de oluşabilecek kaza durumunda tatbikatlarımızı gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Afet Kordinasyon Amiri Orhan Canpolat da “Oluşabilecek her türlü afet ve felaketlerde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. En ufak bir tehlikeye olumsuz duruma mahal vermemek adına görevimizin başındayız. Erciyes A.Ş. ile jandarma ekiplerimiz ve tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.