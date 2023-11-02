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Kayseri Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri, 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangına anında müdahale edip, yangında üst katlarda mahsur kalan çocukları, vatandaşları ve evcil hayvanları da kurtardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de, sahip olduğu sorumluğu ve üstlendiği görevi cansiperane bir özveri ile yerine getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, doğal afetlerden trafik kazalarına, mahsur kalan canlılardan zor durumdaki canlıların kurtarılmasına kadar pek çok konuda müdahalelerini başarı ile sürdürüyor.

Bu kapsamda Kayseri’nin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Küçük Mustafa Mahallesi Türkmen Sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanın alt katında çıkan yangına müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler, binadaki çocukları, vatandaşları ve evcil hayvanları da yangından kurtarmayı başardı.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ CAN VE MAL KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN ÖZVERİYLE MÜCADELE VERİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 54 araç ve 311 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, can ve mal kaybını önlemek için yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla ve özveriyle sürdürüyor.

KAYSERİ İTFAİYESİ SADECE KAYSERİ’DE DEĞİL TÜM YURTTA HİZMETTE

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kayseri’deki hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç ve destek gerekli olması durumunda yurdun dört bir yanındaki doğal afetler ve yangınlar dolayısıyla da bölgeye giderek, gerek can kaybını önlemek gerekse oluşan hasarın artmasına engel olmak için katkısını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda sel ve yangın gerçekleşen bölgelerdeki faaliyetlerinden dolayı takdir toplayan Büyükşehir İtfaiyesi, son yaşanan 6 Şubat depremindeki üstün gayretleri neticesinde de çok sayıda vatandaşın sağ kurtarılmasında etkin görev üstlenmişti.