Geri dönüşüm ve sıfır atık konularında öncü ve örnek çalışmalarına devam eden Kayseri Melikgazi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayına katılarak, sıfır atık çalışmaları ve uygulamaları hakkında bilgiler verdi.KAYSERİ (İGFA) - Programa katılarak bilgiler veren Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Birimi yetkilileri, belediyenin örnek gösterilen tesisi, sıfır atık çalışmaları, eğitimleri ve sıfır atık toplama-ayrıştırma sistemi hakkında katılımcılara detaylı bir sunum yaptılar.

Sıfır atık çalışmaları ile ödül alan bir belediye olduklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız, Türkiye'deki diğer ilçe belediyelerine örnek olması için, Melikgazi Belediye'mizin sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında 'Eğitimle Dönüşüm Projesini' 10 belediye içinde iyi uygulama örnekleri arasında göstermişti. Çevre dostu politikaların başında gelen 'Sıfır Atık' yaklaşımı, hem doğayı koruyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Biz de bu konuda gayretle çalışmaya devam ediyoruz.

Sıfır atık sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir dönüşüm sürecidir. Hep birlikte bu sürece katkı sağlamak zorundayız. Çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla belediye olarak üzerimize düşün görevi hakkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan bireyin katılım gösterebildiği uygulamalar sayesinde, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamız lazım. Sıfır atık aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmanın da temel taşlarından biri. O yüzden tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu programda emeği geçenlere teşekkür ederim."