Kayseri Melikgazi Belediyesi, bugün “Evlilikte İletişim” semineri ile "Aile ve Kahramanlık Şiir Dinletisi" programı düzenleyecek.KAYSERİ (İGFA) - Anlamlı teması ve güçlü şiirleriyle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatacaklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Cuma günü hem gündüz hem akşam olmak üzer iki ayrı etkinliğimiz olacak. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'muzda bugün saat 11.00'de mutlu bir evlilik için güven, empati ve iletişimin temellerinin uzman görüşüyle ele alınacağı Evlilikte İletişim semineri ve yine aynı günün akşamı saat 19.00'da Aile ve Kahramanlık Şiir Dinletisi düzenleyeceğiz.

Çiftlerin mutlu ve sürdürülebilir ilişkiler kurmasına katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceğimiz Evlilikte İletişim Semineri'mize tüm aileler katılabilir. Seminerde, iletişimde sık yapılan hatalar, empati kurmanın önemi, çatışma çözme becerileri ve duygusal bağın güçlendirilmesi gibi konular ele alınacak. Mutlu bir evliliğin temel taşlarından biri olan iletişim konusunda farkındalık kazanmak isteyen herkesi bu verimli seminere bekliyoruz. Şiir dinletisinde ise aile kavramının kutsallığı ve kahramanlık duygularını yücelten şiirler programımızda seslendirilecek. Katılımcılar hem milli değerlerimize hem de bireysel duygulara hitap eden bu özel geceyle şiire doyacaklar. Hem ailenin sıcaklığını hem de kahramanlık duygusunun yüceliğini birlikte hissedeceğimiz programlarımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir.” dedi.