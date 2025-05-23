“Kazan Kazan Modeli” ile depreme dayanıklı, lüks konutları ödeme kolaylığı sağlayarak vatandaşlara sunan Kayseri Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan 23 adet konut için açık ihale gerçekleştirecek.

KAYSERİ (İGFA) - Tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat ve 36 ay eşit taksit imkanı ile konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için gerçekleşecek ihale, 29 Mayıs Perşembe günü saat 14.30’da Kayseri Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılacak.

Konut hayaline ulaşmak isteyen bütün vatandaşları ihaleye davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Melikgazi Belediyesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları farklı bölgelerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Yıldırım Beyazıt bölgemizde 6 blokluk kentsel dönüşüm konutlarımızdan 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerden oluşan toplam 23 adet dairenin 29 Mayıs Perşembe günü saat 14.30’da ihaleyle satışını yapacağız. Melikgazi Belediyesi olarak siz değerli hemşerilerimizin bankaya müracaat etmeden, kredi ve faiz yüküne girmeden, fiyat artışından etkilenmeden konut sahibi olabilmeniz için değişik bir finans metoduyla karşınıza çıkıyoruz.

Vatandaşlarımızın finans modelimizden memnuniyeti oldukça yüksek. İhaleden daire alan vatandaşlarımızın peşin ödeme yapmaları durumunda %30 indirim yapıyoruz. %25 peşinat ödeyebilen vatandaşlarımız ise, kalan tutarı faizsiz bir şekilde, tefe-tüfeden etkilenmeden 36 ay eşit taksitle ödeyerek konut sahibi olabiliyorlar, dolayısıyla böyle güzel bir imkana kavuşmuş oluyorlar. Dairelerimiz şu anda tamamlanmış durumda. İhaleden sonra yapılacak onay sürecinin ardından dairenize taşınıp kira öder gibi belediyemize ödemelerini yapabiliyorsunuz. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde, Dr. Sami İpek Bulvarı’nda bulunan dairelerimizin ziyaretini yapabilirsiniz. Dairelerine kavuşacak olan kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, sağlık, huzur içerisinde oturmak nasip olsun, diyorum. Bu fırsatı kaçırmayın! Melikgazi Belediyesi’nin bu çalışmalarını sizlere sunmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum.”