İzmir'de Bornova Belediyesi, yerel üretim ve kültürel mirasa sahip çıkan yaratıcı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında 2024 yılında açılan Çalgı Yapım Atölyesi, kısa sürede yoğun ilgi gören bir üretim alanına dönüştü.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesindeki Çalgı Yapım Atölyesi'nde ilginin sürdürülmesi ve daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla iki gün boyunca Dramalılar Köşkü Kış Bahçesi’nde özel bir çalıştay düzenlendi.



İki gün süren etkinliğin ilk gününde, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ali Maruf Alaskan, katılımcılarla kendi çalgı yapım serüvenini paylaştı. Konservatuvar bünyesindeki çalgı yapım bölümüne dair bilgiler veren Alaskan, el yapımı ve seri üretim çalgılar arasındaki farkları, eski ve yeni tekniklerin karşılaştırmasını ve yerli malzemelerin önemini anlattı.

Alaskan konuşmasında özellikle Bornova’nın çalgı yapımı açısından sahip olduğu potansiyeli vurgulayarak, “Yerel enstrümanlarımızın korunması ve yeniden üretimi kültürel sürekliliğimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar, çalgı yapımına akademik kariyerin yanında tutkuyla bağlanmış bir ismi dinledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Topuzkanamış, hobi olarak başladığı çalgı yapımı serüveninin zamanla ünlü müzisyenlere enstrüman üreten bir ustalığa dönüşmesini anlattı. Katılımcılar, bu atölye süresince temel yapım süreçlerini yerinde izleme ve birebir uygulama imkânı da buldu.

Çalıştay süresince, Ekim 2024’ten bu yana Bornova Belediyesi’nin Çalgı Yapım Atölyesi’nde eğitim alan kursiyerlerin el emeğiyle ürettiği bağlamalar da sergilendi. Söz konusu sergi, kursun teknik eğitiminin yanı sıra estetik ve kültürel değer üretimine de katkı sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.