Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Keykubat Mahallesi’nde yapılacak olan Ahmet Duran-Salih Yılboğa Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü Kayseri Valiliği’nde imzalandı.KAYSERİ (İGFA) - Protokolü Vali Gökmen Çiçek, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Hayırsever Sayın Salih Yılboğa ile imzaladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Şimdiye kadar Melikgazi’de 15 adet aile sağlık merkezini hizmete kazandırdık. Valimizin koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hayırseverlerimizin desteği ile Keykubat Mahallesi’nde hayata geçireceğimiz 7 hekimli Ahmet Duran-Salih Yılboğa Aile Sağlığı Merkezi'mizin protokolünü imzaladık. Keykubat'taki eski bir sağlık ocağımızın bahçesine yeni bir sağlık ocağı yaparak vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vereceğiz. Mimarisiyle oldukça sevilen ve memnun kalınan bir proje. Emeği geçecek olan hayırseverimiz Yılboğa ailesine teşekkür ediyoruz. Sayın Valimize, Sayın İl Sağlık Müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah yazın sonuna inşaatını büyük ölçüde tamamlamayı planlıyoruz. Vatandaşlarımıza daha etkin, nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Yeni sağlık merkezimiz Kayseri’mize ve Melikgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun.” diye konuştu.

“İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise, “Bizim en önemli alanlarımızda biri 1. Basamak sağlık hizmetleri. Koruyucu sağlık hizmetleri noktasında Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza öncelikle teşekkür ederim. Eski sağlık merkezi fiziki mekân olarak sıkıntılı bir alandı. Yapılacak olan yeni aile sağlık merkezimiz 7 aile hekimli Bakanlığımızın standartlarına uygun son derece ferah ve modern bir alanda hizmet etmeye başlayacak. Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve hayırseverimize teşekkür ederim. Hayırlı olsun.” dedi.

Hayırsever Salih Yılboğa ise, hayalini gerçekleştirdikleri için Başkan Mustafa Palancıoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de bir konuşma yaparak şunları söyledi:

“Ben yine bir hayır protokolünde, Kayseri'de bir hayra imza atanların arasında olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Öncelikle Melikgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle hayırseverlerimizin güvenini kazanarak ilçede çok fazla okul ve sağlık merkezi yapılmasını sağladı. Salih Yılboğa Abimize de yürekten teşekkür ediyorum. Allah uzun ömür versin. Mutlu bir günde, mutlu bir imza atmanın heyecanını yaşıyorum. Hayırlı uğurlu olsun”