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Kayseri Talas Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak planlanan programlarına devam ediyor. Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında bu kez de Talas’ın simgelerinden olan Ali Dağı’nın zirvesine ‘T.C. 100’ yazısı yazıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yıl boyunca Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak birçok etkinliğe imza atan Kayseri Talas Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yaklaşırken ilçenin dört bir yanında etkinliklerine hız verdi. 100. yıl kapsamında Talas’ın dört bir yanını Türk Bayrakları ile süsleyen Talas Belediyesi, ilçenin en yüksek noktası olan Ali Dağı’nın zirvesine de ‘T.C. 100’ yazısı yazdı.

“ESKİ BİR GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Eski bir geleneği sürdürdüklerini dile getiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutluyoruz. Bugüne kadar birçok etkinlik ve program gerçekleştirdik. Şimdi de Ali Dağı’nın zirvesine taşlarla ‘T.C. 100’ yazısı yazdık. Bu eski bir gelenek. Her yıl Cumhuriyetin kaçıncı yılıysa o yazılıyor. Bu yıl da 100. yıla ulaştık ve biz de Talas Belediyesi olarak zirveye, ‘T.C. 100’ yazdık. Yani Cumhuriyet coşkusu Talas’ta zirve yaptı” dedi.