Kayseri Talas Belediyesi, ilçedeki eğitim kurumlarının önünde bulunan yaya geçitlerinde öğrenci güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla dikkat çekici ve özgün bir uygulamayı hayata geçiriyor

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi ekipleri tarafından yerleştirilen bu figürlü levhalar, özellikle sürücülerin okul geçitlerine yaklaşırken hızlarını düşürmeleri ve yayalara yol vermeleri konusunda görsel bir uyarıcı görevi görüyor. Çizgi film karakterini anımsatan öğrenci görselinin, özellikle çocukların dikkatini çekerek geçidi kullanma bilincini artırması ve aynı zamanda sürücülerde farkındalık yaratması amaçlanıyor.

Bu çalışma anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise önlerindeki geçitleri kapsayacak şekilde planlandı. Yeni levhaların yerleştirilmesiyle, öğrencilerin okula gidiş ve gelişlerinde karşılaştıkları trafik risklerinin azaltılması hedefleniyor.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrenci güvenliğine verdikleri önemi her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme ve onların güvenliği bizim için her şeyden değerlidir. Okul geçitlerimize koyduğumuz bu sevimli ama etkili uyarıcılar, hem sürücülerimizin dikkatini artıracak hem de çocuklarımıza geçit kullanma alışkanlığını aşılayacaktır. Eğitime ve yavrularımızın güvenliğine yönelik yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu levhalar, Talas'ın çocuk dostu bir ilçe olma vizyonunun da bir parçasıdır." dedi.

Şehit Serdar Gümüz Ortaokulu Müdürü Ziya Kılıç, uygulamadan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Çok dikkat çekici ve uyarıcı oldu. Çok yararlı buluyorum. Diğer uyarıcı levhalara göre daha anlamlı. Bu nedenle belediyemize özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“DİKKAT ÇEKİCİ BİR UYGULAMA”

Hanım Aydoğan Anaokulu Müdür Yardımcısı Fatma Çiğdem Demircioğlu, okul giriş çıkış saatlerinde öğrencilerin yaya geçitlerini daha dikkatli kullanmaları için çok güzel bir uygulama olduğunu kaydederek, “Sürücülere farkındalık açısından da güzel olmuş. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

VELİLERDEN TAM NOT

Velilerden Mesut Pektaş da, hem yaya geçitlerinin belirginleşmesi hem de öğrencilerin güvenliği için güzel bir uygulama olduğunu anlatırken, bir başka veli Murat Pamuksuzer ise “Biz çok beğendik. Çocuklarımız için de vatandaşlar için de çok iyi. Hem çocukların hem büyüklerin ilgisini çekiyor. Kuralları uyma açısından önem arz ediyor. Yapanların eline sağlık” ifadelerini kullandı. Öğrenciler de sevimli uyarıcı levhaları beğendiğini ifade etti.

Yeni tip okul geçidi levhalarının ilçe genelindeki tüm okulların önündeki geçitlere aşamalı olarak yerleştirileceğini bildirildi. Bu uygulamanın, trafik akışını yavaşlatarak okul çevrelerinde daha güvenli bir ortam oluşturması bekleniyor.