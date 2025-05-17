Süper Lig’de geçirdiği ilk yılında ortaya koyduğu başarılı performans ile basketbolseverlerin takdirini toplayan Mersin Spor Kulübü Erkek (MSK) Basketbol Takımı, sezonun son maçında Darüşşafaka Basketbol’u konuk ediyor. Lig’de 6. sırada yer alan Carettalar, bu maçı da kazanıp, play-off’a doğrudan kalmak istiyor.MERSİN (İGFA) - Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncuların morallerinin oldukça yüksek olduğu gözlemlenirken, Başantrenör Can Sevim ise amaçlarının 6. sıradaki yerlerini korumak olduğunu söyledi. Galatasaray’ın 1 maç eksiği olduğunun altını çizen Sevim, “Sonuç olarak Galatasaray’ın bir maç eksiği var ama 6. sırayı şu anda almış durumdayız ve bunu bırakmak istemiyoruz. Evimizde oynayacağımız son maçı da kazanıp 6. sıradaki yerimizi o gün netleştirebileceğimizi düşünüyorum. Bu bizim açımızdan da kulübümüz ve şehrimiz açısından da çok önemli” dedi.

Lig’e 2025-2026 sezonunda Avrupa Kupaları’na katılma hedefi ile başladıklarını ve gelinen noktada bu hedefe çok yakın olduklarını söyleyen Sevim, “Direkt play off’ta olmak, onu ilk yılımızda başarıp bunu sağlamış olmak ve üstüne sezon başından beri koyduğumuz asıl hedef olan Avrupa Kupaları’na katılma hakkını da alacağımız dereceyle kazanacağımızı düşünürsek, gerçekten çok değerli. Bunun bilincindeyiz. Bu maçta eminim ki bizi destekleyecek muhteşem bir seyircimiz olacak. Onlarla beraber bütünleşerek bu maçı da kazanıp 6. sıradan play-off’a girme hakkını kazanacağız ve rakibimizi beklemeye başlayacağız” diye konuştu.

Oyuncular, taraftarın desteğini arkasında bekliyor

Performansı ve mücadelesi ile taraftarların sevgisini kazanan Kaptan Pako Cruz ise Darüşşafaka Basketbol’un zorlu bir rakip olduğunu belirterek, “Bu maç bizim için de onlar için de çok önemli. Onlar kendi hayatları için mücadele ediyorlar, biz başka bir hedef için mücadele ediyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Bütün taraftarların salonu doldurup bizi destekleyeceklerine eminim” ifadelerini kullandı.