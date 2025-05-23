Kayseri Talas Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü yoğun kentsel dönüşüm çalışmalarıyla daha güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Deprem gerçeğiyle yüzleşen Türkiye'de, Kayseri Talas Belediyesi'nin bu alandaki kararlı adımları dikkat çekiyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

50 AYRI NOKTADA DÖNÜŞÜM

İlçede riskli yapı stoğunu eriterek yerine depreme dayanıklı, konforlu ve estetik binalar inşa etme vizyonuyla hareket eden Talas Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Başta Harman Mahallesi Erciyes, Cemil Baba ve Hatipoğlu Siteleri olmak üzere 50 farklı noktada devam eden çalışmalar kapsamında bugüne kadar binlerce riskli konut yıkılarak yerlerine yenileri kazandırıldı.

“DİRENÇLİ ŞEHİRLER ZORUNLULUK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çekerek, temel hedeflerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Yalçın, "6 Şubat depremlerinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Son olarak İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik deprem, ülkemizin ve şehrimizin bir gerçeğini yeniden hatırlattı. Biz de bu gerçeğin bilinciyle hareket ederek şehirlerimizi depreme karşı dirençli hale getirmek zorundayız" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BÜYÜK SEFERBERLİK

Başkan Yalçın, kentsel dönüşümün depreme hazırlığın en temel yolu olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: "Dirençli binalar inşa etmek kentsel dönüşümle mümkün oluyor. Devletimiz ve belediyeler olarak bu konuda olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Talas'ta da 1 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. Şu ana kadar 2 bin 355 konutun yıkımını gerçekleştirdik. Yerine yapılan 96 binada 3 bin 659 konut ve 375 iş yerini de hak sahiplerine teslim ettik."

HAK SAHİPLERİNE ÇEŞİTLİ KOLAYLIK

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini belirten Başkan Yalçın, projelere rıza gösteren hak sahiplerinin modern ve güvenli dairelere sahip olduklarını, ayrıca devletin kira yardımı sağladığını ifade etti. Belediye olarak emsal artışıyla hem ev sahiplerine hem de müteahhitlere kolaylık sağladıklarını dile getiren Başkan Yalçın, kentsel dönüşüm alanlarından çıkan malzemelerin geri dönüşüme kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlandığını da kaydetti.

TALAS’IN ÇEHRESİ DÖNÜŞÜMLE DEĞİŞİYOR

Başkan Yalçın, Talas'ı geleceğe hazırlarken, sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve modern altyapısıyla örnek yaşam merkezleri oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı. Devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte Talas'ın çehresinin daha da değişeceğini ve vatandaşların huzur içinde yaşayacakları güvenli yuvalara kavuşacağını sözlerine ekledi.