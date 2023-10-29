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Kayseri Üniversitesi tarafından Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Koramaz Vadisinde yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın da katılımı ile düzenlenen yürüyüş etkinliğinde; üniversite mensupları ve öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile UNESCO Dünya Mirasının geçici listesinde bulunan Koramaz Vadisinin Turan Mahallesi girişinden Ağırnas Mahallesi girişine kadar yürüyüş yaptı.

Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılında tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetimizin bugün sahip olduğu güçlü devlet yapısı ile ortaya koyduğu hedeflerle her alanda ilerlemesi, sürdürülebilir şekildeki gelişimi ile küresel bir güç olması için bu necip milletin birer ferdi olan bizlere düşen, sahip olduğumuz milli ve manevi hasletlerimize bağlı bir şekilde daha çok çalışarak, fedakârca, yılmadan, usanmadan, sürekli yeniliğin ve gelişimin peşinden koşup, ülkemizi her alanda zirveye ulaştırmak olmalıdır. Türkiye Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılında başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.