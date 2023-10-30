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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, savaşla zedelenmiş bir ülkenin küllerinden yeniden doğuşu olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü Yıl Dönümü’nün coşkuyla ve gururla kutlandığı törene katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz şehitler, gaziler ve yaşlı, kadın, erkek, çocuk demeden bir millet tarafından kazanılan İstiklal Harbi’nin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi kutlamalara, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. İlk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, valilik makamında tebrikat töreninde tebrikleri kabul ederek, protokol üyeleri ile bayramlaştı.

Protokol bayramlaşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçen Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Tuğgeneral Taşan, protokol üyelerini ve vatandaşları, meydan ve Sivas Caddesi güzergâhınca araç üzerinden selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100’üncü yıl kutlama mesajı okundu.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl tırmanışında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dağcılık İl Temsilciliği tarafından 100 dağcının Erciyes Dağı zirvesinde dalgalandırdığı Türk Bayrağı, dağ tırmanış ekibi tarafından Vali Çiçek’e teslim edildi. Programda, öğrenciler duygu dolu şiirler okurken, gençler halk oyunları, tiyatro, karate ve 100’üncü yıl gösterisi yaptı. Törende, kulüpler arasında gerçekleşen turnuvalara ödül takdimi, Başkan Büyükkılıç’ın da yer aldığı protokol tarafından yapıldı.

Büyükşehir Belediye Bandosu tarafından konser de verilen kutlama programı, tören geçişi ile devam etti. Ay yıldızlı Türk bayrağı ile öğrencilerin, izcilerin, gazilerin, bisikletlilerin, AFAD’ın, Kızılay’ın, atlı birliklerin, Büyükşehir İtfaiyesi’nin, kahraman askerlerin ve polislerin geçişi büyük ilgiyle izlendi.

TÜRKİYE VE KAYSERİ’NİN MEDAR-I İFTİHARLARI “KOCA YUSUF”LAR GÖKLERDE

Ayrıca vatan için çırpınan kanatlarıyla Türkiye ve Kayseri’nin medar-ı iftiharları 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na ait kargo ve nakliye A400M, namı diğer Koca Yusuf uçakları da Cumhuriyet Meydanı’nda yakın uçuş yaparak, muhteşem bir görsel şölen sundu. 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından üretilen ilk ve tek milli uçak çeker aracı Rahvan, yine ilk ve tek üretilen bomba yükleme cihazı Seyit Onbaşı da kortejde geçiş yaptı.

Muhteşem bir geçit töreni düzenlendiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, nice 100 yıllar temennisinde bulunarak, “Canları pahasına vatanlarını savunarak bu cennet vatanı bize armağan eden, başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Nice 100’lü yıllara” diye konuştu. Törende vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, başta çocuklar ve gençler olmak üzere bol bol Kayserililerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.