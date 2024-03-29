2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin kent genelinde 14 spor tesisinde, 14 farklı branşta spor tutkunlarına yönelik spor okullarının 2’nci Bahar Dönemi kayıtları başladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor ve gençlere verdiği değer ve talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor faaliyetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde 4 mevsim aralıksız sürdüren Spor A.Ş. 2’nci Bahar Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı.

İmza attığı dev spor organizasyonları ve etkinliklerin yanı sıra yetiştirdiği ve ülke sporuna kazandırdığı profesyonel sporcularla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Kayseri ve Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil eden Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayserililerin her dönem yoğun ilgi gösterdiği spor okullarının 2’nci Bahar Dönemi kayıtlarını almaya başladı.

14 spor tesisinde, 30 Nisan 2024’te başlayacak 2’nci Bahar Dönemi Spor Okulları, 2 Haziran 2024 tarihinde sona erecek şekilde planlanırken Spor A.Ş. eğitmenlerince çeşitli yaş gruplarındaki sporseverlere 14 farklı branşta kurs verilecek.

Yılın her dönemi düzenlenen ve minikler başta olmak üzere tüm Kayserililerden yoğun ilgi gören spor okullarının 2’nci Bahar Dönemi’nde branşlar ve yaş aralıkları ise şu şekilde belirlendi:

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 5-15 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş ve atletizm 5-15 yaş.”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti tarifesi de aylık 300 TL, yetişkin kursu aylık 500 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 600 TL olarak belirlendi.

Kurslara katılmak isteyen sporseverler, www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.