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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding ve Kayseri OSB Teknik Koleji arasında gerçekleştirilecek olan Eğitim Atölyesi İş Birliği Protokolü imza törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Anadolu Holding ve bağlı markaları İstikbal, Bellona, Mondihome, Boyser ve Doqu Home ile Kayseri OSB Teknik Koleji arasında imzalanacak protokol kapsamında Erciyes Anadolu Holding tarafından Kayseri OSB Teknik Kolejine 30 adet döşeme ünitesi, 12 adet dikiş makinesi, 1 adet yatak kenar kapama makinesi ve bu makinelere ait yardımcı ekipmanların bulunduğu bir eğitim atölyesi kurulacak.

Bu kapsamda, Erciyes Anadolu Holding ve Kayseri OSB Teknik Koleji arasında Eğitim Atölyesi İş Birliği Protokolü imza töreni düzenlendi. Protokol imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, “İkinci yüzyıl diye nitelendirdiğimiz Cumhuriyet’imizin hem yüzüncü yıl dönümünü hem de Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Bu önemli ve anlamlı imzaları çok önemsediklerini ifade eden Büyükkılıç, “Hem Erciyes Anadolu Holding’imiz hem Organize Sanayi’mizin kıymetli teknik kolejimiz hem de Milli Eğitim’imiz burada hayırlı bir imza töreninde bulunuyorlar, bizler de şahitlik yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da talimatlarıyla bu çalışmaları daha da arttırarak, devam edeceğiz” diye konuştu.

“KAYMEK İLE NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞTİRME YÖNÜNDE GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK ile nitelikli eleman yetiştirme konusunda gayret gösterdiklerinin altını çizerek, konuşmasında “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak KAYMEK bünyesinde gereksinimlere cevap verecek anlayış içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz, nitelikli eleman yetiştirme yönünde gayret gösteriyoruz. Kariyer Merkez’imiz de tüm bu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği halinde bu alanda yaptığı çalışmalarla iş arayan kardeşlerimize niteliğine, vasfına uyan yaklaşım içerisinde katkı sağlamaya özen gösteriyor. Bunu üniversitelerimiz, kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği yapmak suretiyle bir zenginlik oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“ONLAR BİZİM GURURUMUZDUR”

Kayseri’nin üreten bir şehir, bu anlamda kimseye yük olmayan, yük çeken, huzurlu ve güvenli bir liman olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrimizin, insanımızın kıymetini bilmeliyiz. Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmama yönünde herkesin gayret gösterdiği güzel bir şehir, kadim bir şehir, üreten bir şehir, ihracata elinden geldiği kadar destek veren bir şehirdir. İSO 500’ün ikinci etabında da 15 firmamız var, içerisinde 2 tane de Erciyes Anadolu Holding’imizin kuruluşu var, sizleri tebrik ediyoruz, tüm firmalarımızı tebrik ediyoruz, onlar bizim gururumuzdur. Gerek Büyükşehir, gerekse ilçe belediye başkanları el ele, gönül gönüle size nasıl hizmet etmemiz gerekirse bu konuda biz sizin hizmetkârınızız.”

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise OSB Teknik Koleji hakkında bilgiler vererek, “Bizim hedefimiz ilmin yanında fabrikanın kokusunu alan, gerçekten deneyimli, bilgili yavrularımızın yetiştirilmesi, bu sanayiye kazandırılması. Hayırsever iş adamımız Mehmet Altun amcamızdan 3 tane okul sözü aldık. Yani organize sanayi bölgemiz üretimin merkezi olmasının yanında inşallah eğitimin de merkezi olacak. Biz eğittiğimiz öğrencilerimizi sanayimizle buluşturursak bu ülke endüstri anlamında zirveye çıkacak. İnşallah bu proje hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.

“BU KAYNAKLARIN TAMAMI KAYSERİ SANAYİSİNİN EMRİNDE”

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin de içerisinde bulundukları 8 sektörden 5’inde lider olduklarını ve en ileri teknoloji, en iyi altyapı ve en iyi insan kaynağının bu holdingde bulunduğunu ifade ederek, bu kaynakların tamamının Kayseri sanayisinin emrinde olduğunu söyledi.

Konuşmasında Kayseri’de en büyük işveren konumunda olduklarını ifade eden Erciyes Anadolu Holding Yatırım, İştirakler ile İş Geliştirme ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu CEO Yardımcısı Murat Aksu ise sene başından bu yana bin 108 mavi yakalı personeli işe aldıklarını sözlerine ekleyerek, mesleki eğitime de katkı sunduklarını ifade etti.

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise şunları söyledi: “Biz çocuklarımızı hayata hazırlarken tabi ki onları iyi insan ama aynı zamanda da çağın ihtiyaçlarına uygun donanımlara sahip olarak yetiştirmek istiyoruz. Onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilmemiz çok önemli. Temel politika eğitimin tüm alanlarında olduğu gibi mesleki eğitim alanında da niteliği arttırabilmek. Mesleki eğitimde en önemli süreç pratikle teoriyi birleştirebilmek. Bugünkü yapılacak protokol de böyle bir örnek teşkil ettiği için önemli. İmzalanacak protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından Erciyes Anadolu Holding ve Kayseri OSB Teknik Koleji arasında Eğitim Atölyesi İş Birliği Protokolü imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreni sırasında konuşan Başkan Büyükkılıç, “İmzaları atarken hayırlı olsun diyoruz. Sosyal sorumluluk bağlamında şehrimiz ile ilgili hangi konuda talebimiz olsa bu yönde desteklerini esirgemeyen Erciyes Anadolu Holding’imizin kıymetli yönetim kurulu üyesi ve CEO’su olan Alpaslan Beyin şahsında tüm ekibine şehrimiz adına teşekkür etmek istiyorum” dedi.