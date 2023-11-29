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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un katılımı ile KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıya meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri katıldı.MEhmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, ülkemiz ekonomisinin küresel bozulmanın da etkisiyle birtakım zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bu olumsuzluklara rağmen ekonomide yenilenen kadrolarımızın mevcut konjonktüre olan rasyonel bakışları, sanayi, üretim ve ihracat politikalarına merkezde yer vermeleri, birçok konuda sanayi ve iş dünyasının görüşlerinin alınması, kısmen de olsa alınacak kararlar üzerinde iş dünyasının etkili olması geleceğe pozitif bakmamız için cesaret vericidir” dedi.

Sanayiciler olarak en temel ve öncelikli beklentilerinin enflasyonun kontrol altına alınması olduğunu ifade eden Özkaya, fiyat istikrarının önemine dikkat çekerek, “Ülkemizin daha kaliteli ve hızlı büyümesi elbette çok önemlidir. Büyüme rakamı kadar önemli olan diğer bir husus, büyüme sonrası süreçteki kalitesi, sürdürülebilirliği, temiz çevre ile eş güdümüdür. Artık günümüzde yüksek teknolojiyle üretim yapmak, yerli kaynaklarımızı tercih etmek, geleceğin Türkiye’si için çok önemlidir. Dünyada gelişmiş ülkelerin dahi koruma duvarlarını yükselttiği bir dönemde mümkün olduğunca kendi kendimize yetmenin yollarını aramalıyız. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına öncelik vermeliyiz” diye konuştu.

Ülke olarak kaynaklarımızı geleceğimizi güçlü kılacak, katma değerli, döviz getirici, ithal ikamesi olacak şekilde, istihdam ve nitelik artırıcı yatırımlara yoğunlaştırmamız gerektiğini kaydeden Özkaya, güçlü olmanın tek yolunun nitelikli ve çok üretmekten geçtiğini söyledi. Özkaya son olarak İSO İkinci 500’de listeye giren 15 Kayseri firmasını kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, meclis toplantısına katılımlarından dolayı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür ederek, 19 üniversitenin paydaşlığında Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Orta Anadolu Kariyer Fuarı’na (ORA-KAF’23) her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Erciyes Üniversitesi’nin başarıları ile gurur duyduklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Erciyes üniversitemiz son dönemlerde birçok başarıya imza attı. Tüm bu başarılarından dolayı Sayın Rektörümüzün şahsında bütün hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sayın Rektörümüzle üniversite sanayi işbirliği başta olmak üzere her konuda uyum içerisinde çalışıyoruz. Kendilerinin yaklaşık 14 aylık görev süresi boyunca, gerek öğrenci odaklı projeler olsun, gerekse Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri olsun, birçok yeni projeye imza attıklarını biliyoruz. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada üniversitelerimizle omuz omuza vererek şehrimizin ve sanayicilerimizin başarıları doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 5 civarında büyümesinin beklendiğini ifade eden Büyüksimitci, “2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentileri ise yüzde 4 - 4,5 aralığında olacağı tahmin ediyor. Büyümenin yüksek olduğu kadar kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Ülkemizin en acil ekonomik sorunu haline gelen enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü biliyoruz. Önümüzdeki süreçte fiyat istikrarı ve finansal istikrarın da tesis edilmesi ile ülkemizin ikinci yüzyılda da sürdürülebilir büyüme trendini devam ettireceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu

Ülke olarak daha yüksek katma değerli üretim yapısına sahip olmamız gerektiğinin altını çizen Büyüksimitci, “Bunun için üniversite-sanayi iş birliği, Ar-Ge ve inovasyon kritik önem taşıyor. Üniversite-sanayi iş birliği anlamında üniversitelerimizle güzel projelere imza attık ama Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri konusunda şehir olarak arzu ettiğimiz yerde değiliz. Bugün itibari ile 16 Ar-Ge Merkezi, 2 Tasarım Merkezimiz bulunuyor. Rekabet üstünlüğünü yakalayabilmemiz ve daha katma değerli ürünler üretebilmemiz için Ar-Ge merkezlerimizin sayısını artırmamız gerekiyor” dedi.