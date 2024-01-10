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MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Yunusemre ilçesindeki Keçiliköy Atıksu Arıtma Tesisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ardından 5 yıl geçerliliği olan ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi' yenilendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde işlettiği atıksu arıtma tesisleriyle Gediz ve Bakırçay’ın geleceğini garanti altına almak için yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsamda Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Yunusemre ilçesindeki Keçiliköy Atıksu Arıtma Tesisinin ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemelerinin ardından tesisin ilgili mevzuatlara göre başarılı bir şekilde işletildiği belirlenerek 5 yıl süre ile geçerli olan belge kuruma verildi.

Mevzuat çerçevesinde işletilen atıksu arıtma tesisleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından enerji gideri geri ödeme belgesi almaya hak kazanıyor. Bu belge ile tesiste kullanılan enerji bedelinin yüzde 50’si kuruma geri ödeniyor. Bu sayede, enerji maliyetlerinden ciddi oranda tasarruf sağlanıyor.