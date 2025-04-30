Ankara'da Keçiören Belediyesi bünyesinde eğitim desteği alarak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan öğrenciler düzenlenen gezi ile Maden Tetkik Arama Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Sınava hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve stres atmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem öğrendi hem eğlendi.

Gezi kapsamında öğrenciler, dünyanın oluşumundan günümüze kadar olan jeolojik geçmişe tanıklık ederken Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden toplanan fosil, kayaç, mineral ve maden örneklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Güneş sistemini, madenleri ve fosilleri meraklı gözlerle inceleyen öğrenciler keyifli anlar geçirerek geziyi tamamladı. Bu sayede fen bilimlerinin hayatın her alanında yer aldığını gören öğrenciler, derslerdeki bilgilerini de pekiştirerek bilimsel keşiflerle dolu bir gün geçirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sınav başarılarını olumlu yönde etkilediğini kaydederek, "Yoğun geçen sınavlara hazırlık sürecinde düzenlediğimiz bu geziyle sınav öncesi gençlerimize moral vermek istedik. Böylelikle bir nebze de olsa ders yoğunluğundan uzaklaşarak keyifli vakit geçirdiler. Hem eğitim alanında hem de kişisel gelişime yönelik çalışmalarımızla öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.