Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde her yıl büyük bir coşkuyla düzenlenen Geleneksel Eğitim Şenliği bu yıl beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Şenliğin hazırlıkları kapsamında Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, şube müdürleri ve okul yöneticileri katıldı. Katılımcılar, 17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan şenliğin program detaylarını ele aldı.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek olan şenlikte, ilçedeki öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı bulacak. Etkinlikte çeşitli gösteriler, kermes, sergiler ve kültürel etkinliklerle eğitim dolu iki gün yaşanacak.

Eğitim şenliğinin, hem öğrencilere hem de ailelere unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor.