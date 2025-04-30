İçişleri Bakanlığı'nca 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok miktarda döviz ve TL ile çok sayıda döküman ve dijital materyal ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - 42 ilde düzenlenen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin FETÖ terör örgütünün “güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması” ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından arandığı kaydedildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1917443163285004736

Operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığı belirtilirken, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok miktarda döviz ve TL'nin yanı sıra çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisleri tebrik etti.