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Emlak, İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Fuarı Rescon Expo, gayrimenkul danışmanlığından konut projelerine, kooperatiflerden arsa ofislerine kadar sektörün tüm bileşenlerini, Fuar İzmir’de bir araya getirdi. Fuar boyunca, yerli ve yabancıların ilgisiyle birçok iş birliği anlaşması ile satışa da imza atıldı.İZMİR (İGFA) - Emlak, İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Fuarı Rescon Expo, gayrimenkul danışmanlığından konut projelerine, kooperatiflerden arsa ofislerine kadar sektörün tüm bileşenlerini, Fuar İzmir’de bir araya getirdi. Emlak, inşaat ve kentsel dönüşüm sektörlerinin geleceğin şehirlerine hizmet etmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Rescon Expo’ya, başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinden ve Avrupa’dan Asya’ya dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden ziyaretçiler geldi. Fuar boyunca, yerli ve yabancıların ilgisiyle birçok iş birliği anlaşması ile satışa da imza atıldı.

Kentsel dönüşümde geleceğin Türkiyesini şekillendiren projeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, geleceğin Türkiye’sine ve dünyasına ilham veren bir vizyonla hareket ederek, kendi güvencesi ve garantörlüğü ile yerinde dönüşüm ve yüzde 100 uzlaşıyla hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri de fuarda katılımcı ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. İZBETON standında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra kent için üretilen diğer projeleri de yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi de stantlarında yürüttükleri kentsel dönüşüm projelerini hem sektör temsilcileri hem de ziyaretçilere aktardı. Ayrıca, alım heyetleri ve ikili görüşmelerle ortaya çıkan iş birlikleri de sektörünün ve bağlı sektörlerin geliştirilmesine gelecek dönemler için katkı sağladı.

Fuar kapsamında düzenlenecek söyleşiler de sektöre katkı sağladı. Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, “Kentsel Dönüşümde Ankara Deneyimi”ni anlattı. İnşaat Mühendisleri, Mimarlar, İzmir Emlak Komisyoncuları odalarının başkanlarının katılımıyla bir oturum gerçekleştirildi. TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, yaptıklarını ve projelerini anlatarak kentsel dönüşümü farklı bakış açısıyla ele alırken Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Ali Faruk Göksu da akademisyen ve proje üreticisi gözüyle kentsel dönüşümü değerlendirdi. Ayrıca, sektör ve sivil toplum kuruluşu ile derneklerin temsilcileri ve bürokratların katılımıyla oturumlar da düzenlendi.

Katılımcılar fuardan umutlu ayrıldı

Katılımcılar da bu yıl ilki düzenlenmesine karşın gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek fuarı değerlendirdi.

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan:

“40 yıldır faaliyet gösteriyoruz ve 150 bin kişinin barındığı yeni kentler inşa eden bir kurumuz. Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in, halkın örgütlenmesine önem vermesi ve bunun da kooperatifler aracılığıyla daha uygun yapılabileceğini bilen biri olarak, kentsel dönüşümde de kooperatifleşmeye gösterdiği önem ve destek çok önemli. Kentsel dönüşüm için umarım başarıyla sonuçlanır ve örnek olur. Böyle bir fuarın olması da sevindirici ve İzmir için ihtiyaçtı. Gördüğümüz ilgiden memnunuz ve gelecek yıllarda fuarın, kentimizin yurtiçi ve yurtdışından gördüğü ilgiye paralel olarak büyüyeceğini düşünüyorum”

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Yapı Kooperatifleri Komitesi Başkanı, Batı-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kurt:

“Bence, insanların en uygun koşullarda konut sahibi olabileceği yöntem kooperatiflerdir. Tunç Soyer Başkanımız, kooperatifçiliği bildiği ve önem verdiği için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm alanlarındaki hamlelerinde kooperatiflerin önünü açtı. Bu sayede, hak sahipleri ve konut alanlar mağdur olmadan bu işler yürüyecektir. Bu fuar da büyük bir eksikti. Kentsel dönüşüm ve diğer faaliyetlerimizi tanıttığımız bir fuar oldu. İlgi yoğundu, gelecek yıl da fuarda yer almak için standımızı büyüterek sözleşme yapma kararı aldık”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanı Hüseyin Çankaya:

“Daire Başkanlığı olarak üç yıldır, kentsel dönüşüm alanları ile ilgili projeleri yürütüyoruz. Fuarı ilk duyduğumuzda katılmak istedik ve gerçekten İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ’a teşekkür ediyoruz. Yürüttüğümüz projeleri, sorundan çözüme nasıl ulaşmaya çalıştığımızı aktarma ve projelerimizi tanıtma, kamu kurumları, meslek uzmanları, konuyla ilgili sektördeki kişilere bu bilgileri aktarma, düşüncelerimizi tartışma şansı bulduk”