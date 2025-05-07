Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ihracat odaklı projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Oda’nın Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilen İşlenmiş Gıda UR-GE Projesi kapsamında, İngiltere’de yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kentin dış ticaret potansiyelini artırma misyonuyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projelerindeki başarısıyla dikkat çeken BTSO, İşlenmiş Gıda UR-GE projesinde yer alan 15 firma ve 27 temsilcisini, küresel ticaretin ve ekonominin kalbi Londra'ya taşıdı.

Etkinliğe BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç ve BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan'ın yanı sıra, Türkiye'nin Londra Ticaret Müşaviri Gözde İnaneri Bakıcı, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ve MÜSİAD Birleşik Krallık Şubesi Başkanı Türkan Akbaş ile yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

TÜRK MARKALARININ PAZARDAKİ YERİ

Bursa iş dünyası temsilcileri, İngiltere gıda sektörünün önde gelen oyuncuları ve profesyonelleriyle doğrudan temas kurarak pazarın dinamiklerini yakından inceleme fırsatı buldu. Program dahilinde, İngiltere'nin büyük toptan gıda tedarikçileri Gima UK, Star Impex ve Aytac Foods'a yapılan teknik ziyaretlerde, firma yöneticileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirildi ve depo operasyonları yerinde incelendi. Bu sayede katılımcılar, İngiltere gıda pazarının yapısı, Türk markalarının mevcut konumu ve tüketici eğilimleri hakkında kapsamlı bilgi edindi.

Etkinliğin en önemli ayağını ise Londra’da düzenlenen B2B (İkili İş Görüşmeleri) organizasyonu oluşturdu. Toplamda 15 Türk firması ile etkinliğe İngiltere’den katılan 46 yabancı firma ve 56 temsilci arasında gerçekleşen görüşmelerde, yeni ticaret köprülerinin temelleri atıldı. Firmalar, potansiyel iş birlikleri ve ihracat fırsatları üzerine doğrudan görüşme imkânı buldu.

Programın son gününde ise market ve pazar yeri ziyaretleriyle İngiltere gıda perakende sektörü yerinde gözlemlendi. Katılımcı firmalar, ürün çeşitliliği, raf düzenlemeleri, fiyatlandırma politikaları ve tüketici davranışları üzerine detaylı değerlendirmeler yaptı.

"İNGİLTERE, YÜKSEK SATIN ALMA GÜCÜYLE ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, Türkiye'nin ekonomik zorlukları aşmasının ihracatla mümkün olduğunu vurgulayarak, BTSO'nun kentin dış ticaretini geliştirme odaklı çalışmalarına dikkat çekti. Kılıç, "Ticaret Bakanlığımızın değerli destekleriyle işlenmiş gıda sektörümüzün temsilcileriyle Londra'da verimli bir yurt dışı pazarlama programı gerçekleştirdik. İngiltere pazarı, yüksek satın alma gücü ve gelişmiş perakende yapısıyla sektörümüz için önemli iş fırsatları sunuyor. Firmalarımız burada yeni iş birlikleri için temaslar kurdu. Sektörümüz ve Bursa'mız adına hayırlı olmasını diliyor, Ticaret Bakanlığımıza destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan ise İngiltere'nin işlenmiş gıda sektörü için taşıdığı büyük potansiyele dikkat çekti. Sayılgan, "Türk işlenmiş gıda sektörü olarak küresel pazarlarda daha görünür ve güçlü olmayı hedefliyoruz. İngiltere pazarı, ihracat hedeflerimiz doğrultusunda kritik bir eşikti. Londra'daki temaslarımız, kaliteli üretim, güvenilir tedarik ve güçlü markalaşma ile bu pazarda çok daha büyük başarılara ulaşmamızın mümkün olduğunu gösterdi. Ticaret Bakanlığımıza ve Odamıza bu değerli organizasyon için teşekkür ediyorum. Katılımcı firmalarımıza ve İngiltere'deki distribütör firmalara da ayrıca minnettarım. İş birliklerimizin bereketli sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.