Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile İŞKUR arasında, nitelikli işgücünün artırılmasına yönelik önemli bir adım atıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO ile İŞKUR Arasında Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Protokolü imzalandı.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Arıkan, Edirne İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, Genel Sekreter Erdem Başak, Keşan İŞKUR İlçe Müdürü Kerem Akdağ, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç, Proje Sorumlusu Mehtap Pelin Konar ve Keşan İŞKUR Temsilcilerinin katılımıyla Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı ve Mesleki Eğitim Kursları Protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında; CNC Makine ve Programlama, Muhasebe ve Akaryakıt İstasyonu Görevlisi gibi alanlarda personel ihtiyacı duyan işletmelere, mesleki eğitim almış nitelikli adayların istihdam edilmesi sağlanacak. Ayrıca, ilerleyen dönemde açılması planlanan yeni mesleki eğitim alanları üzerine de görüşmeler gerçekleştirildi.

Keşan TSO yetkilileri, imzalanan bu protokolün bölge ekonomisine, üye işletmelere ve istihdam ihtiyacına önemli katkılar sunacağını belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.