Türk Milli Takımımızın bu akşam Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynanacak maçı Şehitlik Parkı’nın bulunduğu alanda kurulacak dev ekranda Keşanlılarla buluşacak.Mehmet AYTAÇ / EDRİNE (İGFA) - Edirne İGFA Temsilcisi Erdoğan Demir’in, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a yaptığı çağrıda Hollanda maçının Keşan Atatürk Stadı’na kurulacak dev ekrandan izlettirilmesi konusunda bir çok sporsever ve siyasi parti ilçe başkanları çağrımıza destek verirken, kendisiyle görüştüğümüz Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’da Türkiye’nin finale kalması halinde şampiyonluk maçının Keşan Atatürk Stadı’nda kurulacak olan dev ekrandan izlettirileceğini açıklamıştı.

Karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak.