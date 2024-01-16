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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Çamlıca Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçları kontrol ve denetime tabi tutuldu.

Eğitim ve öğretim yılında herhangi bir üzücü olaya sebebiyet vermeden taşımalı eğitime devam edilmesini sağlamak amacıyla Temel Trafik Konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Keşan ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Denetimler sonucunda, okul servis araçlarının genel durumu, sürücülerin ehliyet durumu, araçta bulunan öğrenci sayısı ve araçta emniyet kemeri kullanımı gibi hususlar kontrol edildi.