BAL 2.grupta mücadele eden Keşanspor bugün kendi sahasında da oynadığı maçta Kapaklıspor’u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Saat 15.00’te Keşan Atatürk Stadı’nda başlayan karşılaşmayı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan ile CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ile CHP ve Cumhur İttifakı Keşan Belediye Meclis Üyesi adayları ve 1500’e yakın taraftar izledi.

Karşılaşmaya rakibine oranla üstün başlayan Keşanspor’un 6.dakikada gelişen atağında Kapaklıspor’un ceza sahası içerisinde çarpan topla buluşan Batuhan’ın vuruşu auta çıktı.

32.dakikada Keşanspor’un sol kanatta geliştirdiği atakta Sadullah’a yapılan hareketten Keşanspor bir faul atışı kazandı. Batuhan’ın kullandığı serbest vuruşta Kapaklıspor defansına çarpan top ceza sahasının sağ tarafında topu takip eden Eser’in önüne düştü, Eser güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Keşanspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda her iki takımda gol bulmak için sahaya çıktı.

7 dakika uzatılan karşılaşmanın 90+6.ncı dakikakasında gelişen Keşanspor atağında Mustafa’nın pasında Kapaklıspor ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Eren burada Berke tarafından düşürüldü ve Keşanspor bir penaltı atışı kazandı.

Atışı Ramazan kullandı, Ramazan’ın atışında kaleci Sezai topu kurtardı. Kaleci Sezai’den dönen topu takip eden Ramazan topu yeniden aldı ve vuruşunu yaptı top auta çıktı.

Karşılaşma Keşanspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

ESER’İN DOĞUM GÜNÜNÜ SAHADA KUTLADILAR

Karşılaşmanın adından doğum günü olan Eser’in takım arkadaşları ve ailesi, Eser’in doğum gününü sahada kutladı. Getirilen pastanın kesilmesiyle tüm futbolcular ve ailesi Eser’in doğum gününü kutladı. Doğum günü kutlaması da Fe TV canlı yayınından ekranlara yansıdı.

FE TV’YE KONUŞTULAR

Karşılaşmanın ardından Fe TV’den Erdoğan Demir’e ilk olarak konuşan, Eren, Eser’in doğum gününü kutlayarak bu galibiyeti hem taraftarlara hem de Eser’e armağan ediyoruz dedi.

Eren’den sonra konuşan Gökhan da “Takım olarak iyi gidiyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Sezon sonuna kadar böyle devam edip Keşanspor’un ligi en iyi yerde bitirmesini hedefliyoruz. Fe TV’ye de teşekkür ediyoruz. Bu galibiyet Keşansporlulara armağan olsun.”dedi.

Ramazan’da açıklamasında şunları söyledi: “Bir sakatlık süreci yaşadım. Sakatlıktan kurtuldum. Şu an bizim için önemli olan 3 puandı. Penaltıyı kaçırdım ama sonuçta 3 puanı kazandık. Bu 3 puanı bu güzel taraftara armağan hediyoruz, helal olsun. İnşallah ligi en iyi yerde bitireceğiz. Eser kardeşim bugün golünü attı, doğum gününü de kutluyoruz. Hem onun için hem takım için sevindik.”

GERGİN : “KEŞANSPOR’UN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ’NÜ GÖRDÜK”

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, “Öncelikle yine size Fe TV’ye teşekkür ederim. Yine güzel bir yayın oldu. Güzel bir havaydı rüzgar fazlaydı sadece, onun haricinde bir sorun yoktu gibi. İyi oynadık, oyunun tamamında hakimdik. Daha fazla da gol atmayı bence hak ettik. Skoru hak ettik ama olmadı, 1-0 oldu ama bizim oldu. 3 puanı aldık. Geçen hafta Kapaklıspor çok flaş bir skor aldı Gebzespor karşısında, iyi de bir takım aslına bakarsanız. Biz de ne kadar iyi olduğumuzu haftadan haftaya daha göstermiş oluyoruz. Tüm ciddiyetimizle takımımız çalışmaya devam ediyor. Eser kardeşime yeni yaşında başarılar diliyorum. Çok başarılı, çok efendi, çok dürüst, düzgün, Keşanspor adına tüm futbolcularımız öyle ama Eser de transfer etmekten çok mutlu olduğumuz bir oyuncumuz. İnşallah yeni yaşında sakatsızlık güzel sezonlar geçirir, Ramazan penaltıyı kaçırdı ama Ramazan da iyiydi bence, takım olarak iyiydik. İnşallah haftaya Taçspor deplasmanından da galibiyetle döneriz. Ayrıca bu hafta Keşanspor’un ne kadar birleştirici bir güç olduğunu ne kadar sporun, siyasetin yanında şık durabildiğini de gösterdik. Hem sayın Mehmet Özcan beyefendi hem sayın Mustafa Halvacıoğlu beyefendiye teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz, çok güzel bir tablo oluştu, yan yana oturdular. Keşanspor camiası adına bugün muazzam bir fotoğraf verdik.”

ESER ARKADAŞLARIMIN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI BENİ MUTLU ETTİ

Daha sonra konuşan Eser şunları söyledi. “Bugün doğum günümdü, hissetmiştim yani dün arkadaşlarıma bu hafta da gol atacağım dedim. Geçen hafta da olduğu gibi. Bu haftada atacağım demiştim 1-0 yenmek gönül isterdi ki 3-0, 4-0 olsun. Ama 1-0 yenip galibiyet golünü benim atmam çok daha anlamlı oldu bu doğum günümde. Arkadaşlarımla da çok çalışıyoruz, ligi ne kadar üst sırada bitirirsek bizim için de iyi. Keşan’ı temsil ediyoruz sonuçta, hep birlikte belli bir mücadele veriyoruz. O yüzden takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Destekleri çok güzel. Arkadaşlarımın sürpriz doğum gününe ben de şaşırdım. Ailem de maça gelmiş, pasta da getirmişler takım arkadaşlarımla organize olmuşlar. Benim haberi yoktu, sürpriz oldu bana da. Böyle bir günde bir de maçın galibiyetle bitmesi böyle bir kutlamanın daha da anlamlı olmasını sağladı. Çok teşekkür ederim çok mutluyum, sizlere de teşekkür ederim.”

Hakemler: Batuhan Kösem, Fatih Yeni, Buğra Doğhan

Keşanspor: Emre, Sadullah, (Eren), Eser, Müslüm, Semih, Kerem (Emre),Çağrı (Mustafa), Emre Aydın, Batuhan,(Gökhan), Umut (Altunay) Ramazan

Kapaklıspor: Sezai, Asım Can, Serkan, Emirhan, Tuna, Mikail, Emre, Uğur, Yağız, Tansu, Yusuf

Gol: Dk.32 Eser (Keşanspor)