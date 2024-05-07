Keşanspor deplasmanda karşılaştığı Sarayspor’u 3-2 mağlup etti.Erdoğan DEMİR-KEŞAN POSTASI
EDİRNE (İGFA) - Keşanspor geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda Sarayspor 1953 ile karşılaştı.
Karşılaşmanın 23.dakikasında Ramazan Keşanspor’u deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
43.dakikada Nevzat Sarayspor’un eşitlik golünü kaydetti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
46.dakikada gelişen Keşanspor atağında Ramazan takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
56.dakikada gelişen Sarayspor atağında Murat Sarayspor’un eşitlik golünü kaydetti.
69.dakikada Batuhan attığı golle bir kez daha Keşanspor’u 3-2 öne geçiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Keşanspor deplasmandan 3-2 galibiyet ve 3 puanla döndü.
Hakemler: Alperen Aksu, Mertcan Tezcan, Hümeyra Seven
Sarayspor 1953: Ferhat, Murat, Yakup, Mert, Berat, Enes, Ramazan, Nevzat, Metin, Umut, Ferhat Aras
Keşanspor: Yusuf, Sadullah, Mustafa, Emre Aydın, Ergün (Emre Aydın) , Altunay (Zafer), Mushap (Batuhan), Eser, Eren (Çağrı), Umut (Kerem) , Ramazan
Goller: Dk.23-Dk.46 Ramazan, 69 Batuhan (Keşanspor), Dk.43 Nevzat, Dk.56 Murat