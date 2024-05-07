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Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Keşanspor deplasmandan 3-2 galibiyet ve 3 puanla döndü.

69.dakikada Batuhan attığı golle bir kez daha Keşanspor’u 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

EDİRNE (İGFA) - Keşanspor geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda Sarayspor 1953 ile karşılaştı.

Keşanspor deplasmanda karşılaştığı Sarayspor’u 3-2 mağlup etti. Erdoğan DEMİR-KEŞAN POSTASI

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