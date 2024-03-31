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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kır Çiçekleri, elde ettikleri sportif başarılarla, gelecek için umut vermeye devam ediyor. Okullar Arası Mersin Şampiyonası’na taekwondo branşında katılan Kır Çiçekleri’nden Yağmur Tek, üst üste kazandığı 5 maç sayesinde şampiyon oldu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kır Çiçekleri, elde ettikleri sportif başarılarla, gelecek için umut vermeye devam ediyor. Okullar Arası Mersin Şampiyonası’na taekwondo branşında katılan Kır Çiçekleri’nden Yağmur Tek, üst üste kazandığı 5 maç sayesinde şampiyon oldu. Tek, elde ettiği bu başarı ile Türkiye Yarı Final Müsabakaları’nda Mersin’i temsil edecek.

23-25 Şubat 2024 tarihleri arasında 150’ye yakın sporcunun katılımıyla tamamlanan Okullar Arası Mersin Şampiyonası’nda Tek, yaptığı 5 maçını da rakiplerine büyük bir üstünlük sağlayarak kazandı ve şampiyon oldu. Aldığı bu şampiyonlukla Yağmur Tek, Nisan ayında yapılacak olan Türkiye Okullar Arası Yarı Final Müsabakaları’na katılmaya hak kazandı.