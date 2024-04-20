Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri şubesinin misafiri, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve heyeti Kayseri ziyaretlerini tamamladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, “Büyükelçimiz Ruslan Bey ile Kayseri ziyaretlerimizi tamamladık. Yapılacak olan İşbirlikleri, ekonomik faaliyetler, gelişen ikili ilişkiler üzerinden görüşmelerde bulunduk. Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Odası gezileri ile ziyaretleri nihayete erdirdik. Çok verimli bir program oldu. Büyükelçimize tekrar teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

ASKON Kayseri Başkan Vekili Hazar Aksoy ise, “Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçimiz çok samimi ve açık sözlülükle konulara yaklaştı. Ufuk açıcı bilgiler aktardı. Kardeş ülkelerimizden birini daha iyi ve daha yakından tanımış olduk. Kayseri iş dünyası adına da gelecek vaat eden görüşmeler yaptık. Biz Kayserimiz için, Kayseri’ye değer katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.