Meyvenin taze, kurutulmuş ve dondurulmuş ve konserve hallerini ihraç ederek son 1 yıllık dönemde 2,4 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran Egeli ihracatçılar, Interfresh Eurasia Fuarı’nın İzmir’e gelmesiyle hedef büyüttü.İZMİR (İGFA) - Bu yıl 5. Kez 26-28 Eylül 2024 tarihlerinde Türkiye’nin en büyük fuar alanı Fuarİzmir’de düzenlenecek olan Interfresh Eurasia Fuarı Tanıtım Toplantısında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sektörlerinin tek fuarı konumundaki Interfresh Eurasia Fuarı’nı çok önemsediklerini paylaştı.

İnterfresh Eurasia Fuarı’nın, bugüne kadarki yolculuğuyla uluslararası düzeyde önemli bir marka haline geldiğinin altını çizen Başkan Uçak, “İnterfresh Fuarı’nın, fuarlar kenti İzmir’e ve sektörümüze uzun yıllar hizmet edeceğine, gücümüze güç katacağını düşünüyorum ve çok mutlu ve gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Fuarda temsil edilen sektörler olarak Türkiye genelinde 7,8 milyar dolar, Ege Bölgesi’nde 2,4 ihracat gerçekleştiriyoruz. 2028 yılında Türkiye genelinde 10 milyar dolar, Ege Bölgesi’nde 3,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmada İnterfresh Eurasia Fuarı büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri’ni 2023 yılında yaptığı 18,3 milyar dolarlık ihracatın yüzde 40’ına tekabül eden 7,3 milyar dolarlık ihracatı tarım sektörlerinin gerçekletirdiğini dillendiren Başkan Uçak şöyle devam etti: “Bu rakamlar Türkiye’nin tarımsal ürün konusunda liderliğini ortaya koyuyor. Ege Bölgesi ve İzmir’de bu fuarın düzenlenecek olmasının da çok yerinde bir karar olduğu ortaya çıkıyor. Bu sene stand satışlarının ikiye katlanmış olması da bunun en güzel ıspatı. Interfresh Eurasia Fuarı’nın uzun yıllar Ege Bölgesi lezzetlerinin vitrini olması için desteğimiz sürecek.”

MEYVENİN DÖRT HALİ FUARDA YER ALACAK

Türk meyve sebze sektörlerinin vitrini konumundaki Interfresh Eurasia Fuarı’nda 2024 yılında meyvenin taze, kurutulmuş, dondurulmuş ve konserve olmak üzere 4 halinin temsil edileceğini dillendiren Antexpo Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Özer, Ege Bölgesi’nin 4 sektörde de çok güçlü olduğu için bu kararı aldıklarını dile getirdi.

15 MARKET ZİNCİRİ KAYITLARINI YAPTIRDI

Antexpo Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Özer, 2023 yılında 9 olan uluslararası ziyaretçi market zincirleri sayısının bu yıl fuara beş ay olmasına rağmen 15’e çıktığı bilgisini verdi. Özer, “Yalnızca market zincirleri değil yurt dışındaki büyük toptancılar, Halciler ve ticaret erbapları yani Traderlar’da bu yıl daha yoğun bir şekilde Interfresh Eurasia Fuarı için İzmir’de olacaklar. Lojistik ve sektörün tarım teknolojilerinin sergileneceği fuara 50’nin üzerinde ülkeden farklı büyüklüklerde 'Alım Heyetleri' bekliyoruz” dedi.

Bu arada Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Meyve Sebze Mamul Alt Komite Başkanı Deniz Celep, mamul firmalarının fuara katılım sağlamasının önemli olduğunu vurguladı.