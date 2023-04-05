Kırklareli’nde bir ev inşaatından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim köyünde bir ev inşaatından demirlerin çalındığını fark edenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yaklaşık 1.5 ton ağırlığında ve 25 bin lira değerinde olan inşaat demirlerinin çalındığını tespit etti.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı.

Öte yandan çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.