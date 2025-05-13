Manisa'da Hasan Türek Anadolu Lisesi’nde açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda çevre, sağlık, müzik ve yardımseverlik temalı 16 proje, öğrencilerin bilimsel merakını yansıttı.MANİSA (İGFA) - Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nı protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Fuarda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan 16 proje sergilendi. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Beroje, açılışta bilim fuarının önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Ersel Yılmaz, projelerin çevre koruma, sağlıklı yaşam, yardımseverlik ve zararlı alışkanlıklardan korunma temalarına odaklandığını belirtirken, “Müzik öğretmenlerimiz, köy türkülerini gün yüzüne çıkaran ve karekodla müzik dinletisi sunan iki proje hazırladı. Beden eğitimi öğretmenlerimiz ise sağlıklı yaşam için egzersiz projeleri geliştirdi. Sloganımız ‘Bilim denen ezgi ritim katar Hasan Türek’ oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Fuarda sergilenen projeler, öğrencilerin bilimsel düşünceye ilgisini artırmayı ve yaratıcılıklarını teşvik etmeyi amaçladı.