Otomotiv branşında eğitim veren KO-MEK sektörün kanayan yarası haline gelen ara elaman yetişmesine katkıda bulunuyorKOCAELİ (İGFA) - Otomotiv sektöründe yetişmiş kalifiye eleman eksikliğinin çaresi KO-MEK’te. Gençlerin otomotiv sektörü konusunda yeterli bilgiye sahip olması, ailelerin çocuklarını doğru yönlendirmesi gibi birçok faktörün etken olduğu ara eleman yetiştirilmesi alanında işveren de beklenti içinde. Bu alandaki ihtiyaca çare olmak isteyen KO-MEK verdiği kaliteli eğitimlerle otomotiv sektörüne can suyu olmaya devam ediyor.

ARA ELEMAN YETİŞİYOR

Son dönemde teknolojik gelişmeler ve talep artışıyla sürekli büyüyen ve gelişen bir sektör haline gelen otomotiv sektöründe nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Otomotiv endüstrisindeki bu talebi karşılamak için ara eleman yetiştirme kurslarını açan KO-MEK verdiği eğitimlerle özellikle bu sektörde çalışmak isteyen gençlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

SEKA USTAM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Meslek ve sanat eğitiminde bir halk üniversitesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) verdiği 380 farklı branşta eğitimle bu alanda rakipsiz olmaya devam ediyor. SEKA USTAM Mesleki Eğitim Merkezinde açmış olduğu bir birinden önemli meslek branşları ile ihtiyaç duyulan alanlarda ara eleman yetiştirmeye devam eden KO-MEK fiziki alt yapısı ve alanında uzman eğitmenlerle kursiyerlerine eğitim veriyor.

EĞİTİM SONUNDA RAHATLIKLA İŞ BULABİLİRSİNİZ

Verilen eğitimlerde teorik eğitimlerin yanı sıra eksiksiz düşünülerek hazırlanan fiziki ortam sayesinde uygulamalı eğitimler de veriliyor. Kursiyerler motor mekaniği, otomotiv elektroniği, otomotiv bakımı ve onarımı gibi konularda eğitimler alarak saha deneyimi de kazanıyor. Otomotiv eğitmeni Ersin Gökbudak, “KO-MEK’i usta tezgâhı gibi düşünün buraya gelen vatandaşlar kalfa olmuyor ama yetişmiş birer eleman olarak iş yapabiliyor. Buradan alınan belgelerle otomotiv üzerine iş yapan fabrikalarda rahatlıkla iş bulabiliyor. Burada verilen teorik ve pratik eğitimlerle kursiyerlerimiz ayrıca kendi araçlarının çok detaylı olmadan bakımlarını yapabilsin, arıza tespitini yapabilsin diye eğitimler veriyoruz. Zaman zaman kursiyerlerimiz araçlarını getiriyor, böylece hem arıza tespiti yapıyoruz hem de elimizden geldiğince tamir ediyoruz. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kurduğu sistemlerle kursiyerlerimiz bir araca ait her türlü parçayı görerek tanıyarak çalışmalar yapıyor kendini geliştiriyor” bilgisini verdi.

SANAYİ ESNAFI KO-MEK’TE KENDİNİ GELİŞTİRİYOR

Otomotiv sektörü için ara eleman yetiştirme programları, sektördeki iş gücü açığını kapatmanın yanı sıra gençlere istihdam olanakları da sunuyor. Nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi, sektörde verimliliği artırıyor ve rekabet gücünü yükseltiyor. Bu kapsamda KO-MEK’ten eğitim alan Yusuf Sancar aynı zamanda İzmit sanayisinde motor mekanik ve kaporta işletme sahibi. Sancar, “Uzun zamandır sanayide iş yapıyoruz, KO-MEK’in böyle bir kursu olduğunu duyunca hemen kayıt yaptırdım. Burada uygulamalı eğitimlerle el yatkınlığımız daha da artıyor ve aynı zamanda 3 bine yakın parçayı da tanımış oluyoruz. Gelişen teknolojiyle verilen eğitimlerde KO-MEK’te eğitim alan herkes sanayide rahatlıkla çalışma imkânı bulabilir” diyerek gençleri KO-MEK’te meslek eğitimi almaya davet etti.

UKRAYNALI EŞİ İLE BİRLİKTE EĞİTİM ALIYOR

Bir diğer kursiyer Murat Yılmazer ise kursa Ukraynalı eşi ile birlikte katılıyor. Yılmazer, “Emekli olduktan sonra aracımızla bol bol gezmeye başladık. Acaba aracımız arıza yaparsa ne yaparız diye düşünürken KO-MEK’in böyle bir eğitimi olduğunu öğrendik. Eşimle birlikte burada aldığımız eğitimlerle hem evdeki işlerde hem de aracımızda olan arızalara elimizden geldiğince müdahale ediyoruz. Eşim fazla Türkçe bilmediği için kendini ifade edemiyor ama verilen kurslardan kendisi de gayet memnun ve bu kursların sürdürülebilir olmasından yana” diyerek KO-MEK’e teşekkür etti.