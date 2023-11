Tahmini Okuma Süresi: dakika

Pandemi sonrası eğitim hayatımızın bir parçası olan uzaktan eğitim artık www.komek.org ile evinizdeKOCAELİ (İGFA) - Kurulduğu günden itibaren insana ve eğitime önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) yüz yüze eğitimlerin yanında online eğitimlere de devam ediliyor. Gelişen teknolojiye ayak uydurarak online eğitim talebine kayıtsız kalmayan KO-MEK, geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiği UZEM eğitim sistemiyle binlerce kişiye kişisel beceri ve kariyer anlamında kendilerini geliştirme fırsatı sundu.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, her an her yerden dijital platformlarda var olan eğitimlere ulaşmanın kolaylaşması ve bu tür isteklerin giderek artmasından dolayı KO-MEK’in UZEM eğitim merkezini hayata geçirmesine vesile oldu. Covit-19 salgını sonrasında kariyer akademisi eğitimlerine online olarak devam eden KO-MEK içerik bakımından oldukça zengin ve öğretici olanaklar sağlayan UZEM’i kurarak yüz yüze eğitimlerin yanı sıra online eğitimlerde de yeni bir devir başlattı.

20 BİN 984 KİŞİ UZEM İLE EĞİTİM ALDI

Kurulduğu günden beri 873.380 kişiye yüz yüze eğitim veren KO-MEK kısa sürede oluşturduğu kendi alt yapısıyla 20.984 kişiye uzaktan eğitim verdi.

Türkiye’nin dört bin yanından katılımcıların online olarak eğitim aldığı KO-MEK UZEM eğitim merkezinde alanında uzman eğitmenler güncel ve zamana, mekana bağlı kalmadan teknolojinin sayesinde kursiyerin bulunduğu ortama misafir olabiliyor. Öğretim ve tasarım tekniklerini özgün olarak farklı teknolojilerle detaylı bir şekilde anlatılmasına imkân sağlayan UZEM eğitim merkezine ilgi oldukça yoğun.

KO-MEK, evinden ayrılamayan ya da işi dolayısıyla kurslara vakit bulamayan veya başka şehirlerde yaşayan vatandaşların yoğun talebi doğrultusunda birçok branşta uzaktan eğitim veriyor.

Değişen ve güncellenen eğitim listesiyle birlikte her zaman farklı branşlarda eğitim veren KO-MEK UZEM eğitim merkezinde eğitim alabilmek için www.komek.org adresinde bulunan uzaktan eğitim sekmesine tıklayarak kolayca başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.