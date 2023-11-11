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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünü “Son Akşam Yemeği” adlı filmin özel gösterimiyle andıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü kapsamında “Son Akşam Yemeği” adlı filmi vatandaşlarla buluşturdu. Kocaeli Kongre Merkezi ve Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde eş zamanlı olarak gösterilen film, büyük ilgi gördü.

Ulu Önder'i vefatının sene-i devriyesinde anmak için düzenlenen özel film gösterimine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti MKYK Üyeleri İlyas Şeker, Davut Coşkun Şiviloğlu ve eşi, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Alper Doğan, MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Esat Muratoğlu, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve basın mensupları da katıldı. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne özel hazırlanan ve 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü’nde verilen akşam yemeğini özgün senaryo ile anlatan film, seyirci tarafından çok beğenildi.

“SON AKŞAM YEMEĞİ”

28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir’e köyden ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün Cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bir yirmi dört saate şahitlik edecektir.