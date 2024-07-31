Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrencileri ve ailelerini yaz kampında buluşturduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, öğrencilerine ve ailelerine unutamayacakları bir yaz kampı düzenledi. Büyükşehir özel bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştırmak amacıyla çalışmalar yürütürken, bir yandan da bireylerin ve ailelerin motivasyonlarını sağlamayı amaçlıyor. Bu bağlamda Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde özel bireylere ve ailelerine yönelik bir yaz kampı gerçekleştirdi.

FİZİKİ VE RUHSAL MOTİVASYON

Büyükşehir, tüm özel bireylere fiziki ve ruhsal motivasyon sağlamak amacıyla Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde çeşitli etkinlikler içeren bir yaz kampı düzenledi. Özel bireyler ve ailelerinden oluşan yaklaşık 200 kişinin katılım sağladığı kampta öğrenciler aileleriyle birlikte gündüzleri parkurlarda yürüyüş yaparken, öğlen saatlerinde ise havuz ve hamamda güzel vakit geçirdi. Akşam programlarında da özel bireylerinde çok sevdiği canlı müzik ile eğlenceli anlar yaşandı.

KAMPTA HEM EĞİTİM HEM EĞLENCE

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırarak, bağımsız yaşam sürdürebilmelerini sağlanıyor. Bu kapsamda düzenlenen kampta eğlenceli sosyal faaliyetlerin yanı sıra eğitim faaliyetlerinde de bulunuldu. Ayrıca Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren diyetisyen tarafından “Sağlıklı Beslenme” konulu eğitim verildi. Kamp süresince eğitim ve eğlenceli aktiviteler ile özel bireyler ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı. Büyükşehir diyetisyeni tarafından engel gruplarının sağlık alanında karşılaştığı problemler ve problemlerin çözüm önerileri hakkında bilgiler verildi. Bedensel, görme, işitme, zihinsel, down sendromu, otizm, ruhsal engel gruplarına yönelik gerçekleşen eğitimde bireylerin beslenmesinde ailelerin önemi üzerinde duruldu.