Çevre kirliliğinin önlenmesi ve hijyenin sağlanması amacıyla kurban poşeti dağıtan İzmit Belediyesi, meyve ve sebze fidelerini de vatandaşlara ulaştırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde çevre kirliliğini önlemek, kötü kokuların önüne geçmek ve vatandaşların kurbanlık etlerini hijyenik bir şekilde muhafaza edebilmelerini sağlamak amacıyla kırsal mahallelerde kurban poşeti dağıtımına devam ediyor. Aynı zamanda İBB’den hibe olarak temin edilen fidelerde dağıtıldı.

“HALKIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Dağıtım programına İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır ve Köy Hizmet Masası Sorumlusu İsmail Akdeniz de katıldı. Başkan Yardımcısı Çakır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bayram öncesinde kırsal mahallelerimize kurban poşetlerimizi ulaştırıyoruz. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) hibe olarak temin ettiğimiz fideleri de bu poşetlerle birlikte vatandaşlarımıza dağıtacağız. Halkımızın yanında olmaya, hizmetlerimizi sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”