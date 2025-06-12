Kocaeli'de İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, aronya ve çilek bahçeleriyle ipek böceği üretim alanlarında incelemelerde bulunarak, genç girişimcilere verilen desteği, lavanta hasat şenliği hazırlıklarını ve çilek bahçesindeki çalışmaları kamuoyuyla paylaştı KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarımsal üretime katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında aronya ve çilek bahçeleri ile ipek böceği koza evinde incelemelerde bulundu. Programda, Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş da Çakır’a eşlik etti.

VERİMLİ HASAT DÖNEMİ

Çilek bahçesinde bu yıl içinde bir ton çilek hasadı gerçekleştirildi. Aronya bahçesinden ise her yıl yaklaşık 2,5 ila 3 ton arasında ürün elde ediliyor. İpek böceği üretiminde, iki kutudan yapılan ilk üretimde 55 kg, ikinci üretimde ise 33 kg koza üretildiği bildirildi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Başkan Yardımcısı Çakır, ipek böceği üretimiyle ilgili olarak, “İki genç girişimci arkadaşımızın talebi doğrultusunda kendilerine imkan tanıdık. Mayıs ayından bu yana hazırlıklarını sürdürüyorlardı. Tırtıllarını geliştirip şu anda koza üretimini tamamladılar. 2022 yılında eğitim-öğretim alanımızı geliştirdik. İki yıl boyunca Süleymaniye Köyü’ndeki vatandaşlarımızla çalıştık. Bu sene ise girişimci arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda destek sağladık. Bu tür girişimci gençlerimize destek vermeye hazırız” dedi.

LAVANTA BAHÇELERİNDE HASAT ŞENLİĞİ HAZIRLIĞI

Çakır ayrıca, Durhasan Mahallesi’ndeki yaklaşık 5 dönümlük lavanta bahçesini de ziyaret etti. Lavantaların çiçek açmaya başladığını belirten Çakır, “Bu ayın sonunda güzel bir hasat şenliği yapacağız. Geçen yılki ürünlerimizin bir kısmıyla lavanta yağı ürettik ve bu yağlarla kolonya hazırlattık. Bu yıl da etkinliklerimiz devam edecek. Her yıl ürün miktarımızı artırıyoruz” dedi.

ÇİLEKTEN ELDE EDİLEN GELİRLE KIZ ÖĞRENCİLERE BURS

Çilek üretimiyle ilgili bilgiler de paylaşan Çakır, “Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle toplayamadığımız çileklerimiz, bu yıl hasada hazır halde bekliyor. Topladığımız çilekleri Gülümse Kafelerde satışa sunuyoruz. Elde edilen gelirler kız öğrencilerimize burs olarak veriliyor. Şu ana kadar bir ton çilek hasat ettik ve bir ton daha hasat etmeyi planlıyoruz. Çilek temin etmek isteyen herkesi Yahya Kaptan Gülümse Kafe’ye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.