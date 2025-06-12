Millî Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Sonu Faaliyet Haftası’nın temasını “Aile ve Oyun” olarak belirledi.ANKARA (İGFA) - “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerde öğrencilerin yeteneklerini sergilemeleri teşvik edilirken, 2025 yılının “Aile Yılı” kabul edilmesi dolayısıyla birlik ve beraberliği güçlendiren aktiviteler ön planda olacak.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla geçen yıl okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçen "dönem sonu faaliyet haftası" uygulaması, ülke genelinde 16-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, öğrencilerin okulların imkânları dâhilinde etkinliklere aileleri ile birlikte katılacağı, etkinlikler, okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı, ilgili öğretmenler ve öğrenci kulüp temsilcilerinden oluşturulacak heyet tarafından planlanacağı açıklandı.

Süreç; "Dilimizin Zenginlikleri", "Okulun Kalbi Kütüphaneler", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" ve "Harezmi Eğitim Modeli" gibi Bakanlığın koordinesinde yürütülen ulusal ve uluslararası projelerle de desteklenerek hafta boyunca etkinlik çeşitliliğine katkı sağlanmak suretiyle tamamlanacak. Böylece öğrencilerin aile bağlarının güçlendirilmesi, oyun yoluyla öğrenmenin teşvik edilmesi, millî ve manevi değerlerimizin yaşatılması, okul-aile iş birliğinin geliştirilmesi ve eğitim süreçlerinin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler, faaliyet haftalarında yeni müfredatta da bulunan beceri temelli uygulamaları yine eğlenerek deneyimleyecek. Faaliyet haftası etkinlikleri, eğlenerek öğrenmeyi deneyimleme fırsatı sunarken öğrenci, öğretmen ve aileler arasındaki paylaşımları da arttırmayı amaçlıyor.

UYGULAMA KILAVUZU OKULLARA GÖNDERİLDİ

Diğer yandan dönem sonu faaliyet haftasına ilişkin okullara gönderilen uygulama kılavuzunda, kurumların daha önce planladıkları etkinlikleri sürdürmeleri, aynı zamanda kılavuzda önerilen faaliyetleri okul imkânları ve çevre koşulları doğrultusunda velilere maddi yük getirmeyecek şekilde planlamaları gerektiği belirtildi.

Kılavuzda, özel eğitim okullarında ve diğer okul türlerinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik gerekli uyarlamaların da yapılarak öğrencilerin etkinliklere aktif katılımının sağlanmasına dikkat çekildi.

Düzenlenecek faaliyetlerle eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son haftasının coşkulu ve verimli bir şekilde geçirilmesi amacına işaret edilen kılavuzda, gerçekleştirilen tüm etkinliklerin e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'ne zamanında kaydedilmesi istendi.

Kılavuzda ayrıca okullarda faaliyet haftasına ilişkin etkinliklerin düzenlenmesine yönelik örnek planlamalar da yapıldı. Okullar, planlardaki etkinlikleri öğrenci, öğretmen ve velilerle iş birliği içinde gün ve saatini katılım uygunluğuna göre organize edebilecek.