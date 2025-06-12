Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Selimiye Köyü’nden Çanakkale’de şehit olanların adlarının yazılı olduğu pano köy kahvesine asıldı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan Çanakkale şehitleri çizelgesinde doğum yeri Bursa Yenişehir Selimiye Köyü olarak kayıtlı bulunan 6 Çanakkale şehidinin bilgileri bir pano haline getirilerek Selimiye Köyü kahvesine asıldı.

Selimiye Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Bayrak, “Köyümüz Selimiye’den vatan savunması için Çanakkale’ye giderek şehit olan büyüklerimizin anısını yaşatmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Kutsal vatan topraklarımızı kanları ve canlarıyla savunarak bizlere bu güzel yurdu emanet eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Başkan Bayrak, Çanakkale’de bir destanın yazıldığını anımsatarak, "Asla unutmayacağız. Şehitlerimize selam olsun” dedi.